Son dakia: Mariha Sharapova tenisi bıraktığını açıkladı! | Maria Sharapova kimdir? Tenisi bıraktı mı? - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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Son dakika: tenisi bıraktığını resmen açıkladı!

Son dakika: Maria Sharapova tenisi bıraktığını resmen açıkladı!

Tenis dünyasının efsane ismi , flaş bir karara imza attı. Son dakika haberine göre; 32 yaşındaki Rus tenisçi, kariyerini noktaladığını açıkladı. Sharapova, yaptığı açıklamada, "Tenis, hoşça kal diyorum. Tenis topunu ilk gördüğümde 4 yaşındaydım. Rusya'nın Soçi şehrinde. O kadar küçüktüm ki raketim benim iki katımdı neredeyse." dedi.

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Rus tenisçi , tenisi bıraktığını açıkladı.

2004 ve 2006'da Wimbledon, 2008'de Avustralya Açık, 2012 ve 2014'te Fransa Açık'ta şampiyonluğa olaşan Maria Sharapova, 32 yaşında sporu bıraktığını duyurdu.

Vanity Fair'ın internet sitesine bir veda yazısı yazan Sharapova, tenise şu sözlerle veda etti:

"Bu konuda yeniyim o yüzden beni affedin. Tenis, hoşça kal diyorum. Tenis topunu ilk gördüğümde 4 yaşındaydım. Rusya'nın Soçi şehrinde. O kadar küçüktüm ki raketim benim iki katımdı neredeyse."

  1. 26.02.2020
  2. Güncelleme: 26.02.2020 16:45
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