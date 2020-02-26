Son dakika: Maria Sharapova tenisi bıraktığını resmen açıkladı!
Tenis dünyasının efsane ismi Maria Sharapova, flaş bir karara imza attı. Son dakika haberine göre; 32 yaşındaki Rus tenisçi, kariyerini noktaladığını açıkladı. Sharapova, yaptığı açıklamada, "Tenis, hoşça kal diyorum. Tenis topunu ilk gördüğümde 4 yaşındaydım. Rusya'nın Soçi şehrinde. O kadar küçüktüm ki raketim benim iki katımdı neredeyse." dedi.
Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Rus tenisçi Maria Sharapova, tenisi bıraktığını açıkladı.
2004 ve 2006'da Wimbledon, 2008'de Avustralya Açık, 2012 ve 2014'te Fransa Açık'ta şampiyonluğa olaşan Maria Sharapova, 32 yaşında sporu bıraktığını duyurdu.
Vanity Fair'ın internet sitesine bir veda yazısı yazan Sharapova, tenise şu sözlerle veda etti:
"Bu konuda yeniyim o yüzden beni affedin. Tenis, hoşça kal diyorum. Tenis topunu ilk gördüğümde 4 yaşındaydım. Rusya'nın Soçi şehrinde. O kadar küçüktüm ki raketim benim iki katımdı neredeyse."
- 26.02.2020
- Güncelleme: 26.02.2020 16:45
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Vedat Muriç’e bir haller oldu
Toplam 1
Yorum
utku acil h ya hepsini satarsınız yada yine hüsran yaşarsınız fath terim olsa alayını satar yeni takım kurrdı siyahi topcu fis-zikli atlatik topc
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
FB. Lİ YAHU NİYE TEKNİK DİREKTÖR ARIYORSUNUZ İŞTE ÖNÜNÜZDE AYKUT KOCAMAN DURUYOR HAZIR BOŞTA DA DAHA NE ARIYORSUNUZ.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
akrep size Aykut tan başkası yaramaz
Son dakika: Maria Sharapova tenisi bıraktığını resmen açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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