Son dakika: Maria Sharapova tenisi bıraktığını resmen açıkladı!

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Rus tenisçi Maria Sharapova, tenisi bıraktığını açıkladı.

2004 ve 2006'da Wimbledon, 2008'de Avustralya Açık, 2012 ve 2014'te Fransa Açık'ta şampiyonluğa olaşan Maria Sharapova, 32 yaşında sporu bıraktığını duyurdu.

Vanity Fair'ın internet sitesine bir veda yazısı yazan Sharapova, tenise şu sözlerle veda etti:

"Bu konuda yeniyim o yüzden beni affedin. Tenis, hoşça kal diyorum. Tenis topunu ilk gördüğümde 4 yaşındaydım. Rusya'nın Soçi şehrinde. O kadar küçüktüm ki raketim benim iki katımdı neredeyse."