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13 Kasım 2019, Çarşamba
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oynanıyor

ATP Finalleri oynanıyor

Profesyonel Tenisçiler Birliği () 'nin 3. gününde , 'i 2-1 yendi. 'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvadaki Bjorn Borg Grubu maçında, 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem karşılaştı.

Avusturyalı Thiem, turnuvayı 5 kez kazanan Sırp Djokovic'i 2 saat 47 dakika sonunda 2-1 (6-7, 6-3, 7-6) mağlup etti.

2'de 2 yapan Thiem böylece 2019 'nde son 4'e kalmayı garantileyen ilk isim oldu. Turnuvanın 4. gününde Rafael Nadal-Daniil Medvedev ve Stefanos Tsitsipas-Alexander Zverev maçları oynanacak.

  1. 13.11.2019
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