Slovak tenisçi Cibulkova, sakatlığı nedeniyle emekliye ayrıldı
Slovak kadın tenisçi Dominika Cibulkova, sakatlığı nedeniyle emekliye ayrıldığını duyurdu. 30 yaşındaki tenisçi emeklilik kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından emelilik kararını açıklayan 30 yaşındaki tenisçi, "Birkaç aydır turnuvalara katılamıyorum. Aşil tendonumda tekrarlayan sakatlığım, hayatımın en zor zamanlarını yaşattı ve tenis kariyerimde yeni kararlar almaya zorladı. Ailemle, arkadaşlarımla ve takımımla yaptığım görüşmelerin ardından uzun bir dönemdir düşündüğüm emeklilik kararımı hayata geçirdim." ifadelerini kullandı.
Kariyerinde 8 Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) şampiyonluğu bulunan ve son olarak bu yıl Fransa Açık'a katılan Cibulkova, 2017 yılında dünya sıralamasında 4. basamağa kadar yükselmişti.
Tüm grand-slam turnuvalarında en az çeyrek finale kadar çıkma başarısı gösteren Slovak sporcu, 2014 yılında Avustralya Açık'ta ise finalde elenmişti.
- 12.11.2019
-
Galatasaray'da başkan adayları netleşiyor! Ünal Aysal...
Toplam 2
Yorum
Anadolu Taraftarı Yahu kardeşim! Ne bu İstanbul seviciliği? ARDEN Anadolugücü satılıyor, haciz geldi kulübe, 8 lig düşürüldüler
-
Galatasaray'da başkan adayları netleşiyor! Ünal Aysal...
Toplam 2
Yorum
Furkan Kılıç abi merhaba, saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun?
-
Trabzonspor'da Campi bu kez alkış topladı
Toplam 1
Yorum
baksoy Artık kendini kanıtlama zamanı geldi ? Boyu posu yerinde iyi de bir takımdan transfer edildi kendini göstersin artık ?
Slovak tenisçi Cibulkova, sakatlığı nedeniyle emekliye ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.