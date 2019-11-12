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12 Kasım 2019, Salı
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Federere 'de aldı

Federere ATP'de ilk galibiyetini aldı

Profesyonel Tenisçiler Birliği () Finalleri'nin üçüncü gününde , 'da düzenlenen turnuvadaki maçında 'yi 2-0 yendi.

'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvadaki maçında, 3 numaralı seribaşı ile 8 numaralı seribaşı karşılaştı.

Turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Federer, rakibini 1 saat 18 dakika süren müsabakada 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

İlk maçında Avusturyalı Dominic Thiem'e kaybeden İsviçreli tenisçi, turnuvadaki elde etti.

Turnuvanın üçüncü günü, Bjorn Borg Grubu'ndaki Novak Djokovic-Dominic Thiem maçıyla tamamlanacak.

  1. 12.11.2019
  2. Güncelleme: 12.11.2019 20:52
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