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12 Kasım 2019, Salı
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Tenis: Finalleri

Tenis: ATP Finalleri

İsviçreli Federer, İtalyan Berrettini'yi 2-0 mağlup ederek 'nda aldı. () Finalleri'nin üçüncü gününde , 'yi 2-0 yendi.

() Finalleri'nin üçüncü gününde , 'yi 2-0 yendi.

'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvadaki maçında, 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile 8 numaralı seribaşı Matteo Berrettini karşılaştı.

Turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Federer, rakibini 1 saat 18 dakika süren müsabakada 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

İlk maçında Avusturyalı Dominic Thiem'e kaybeden İsviçreli tenisçi, turnuvadaki elde etti.

Turnuvanın üçüncü günü, Bjorn Borg Grubu'ndaki Novak Djokovic-Dominic Thiem maçıyla tamamlanacak.

  1. 12.11.2019
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