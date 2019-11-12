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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Dev hüsran... Federer'in ardından Nadal da mağlup oldu

Dev hüsran... Federer'in ardından Nadal da mağlup oldu

'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvadaki maçında, 1 numaralı seribaşı ile 7 numaralı seribaşı karşılaştı. () Finalleri'nin 2. gününde Alexander Zverev, Rafael Nadal'ı 2-0 yendi.

() Finalleri'nin 2. gününde , 'ı 2-0 yendi.

'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvadaki maçında, 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev karşılaştı.

Organizasyona unvanını korumaya gelen Alman Zverev, İspanyol Nadal'ı 1 saat 24 dakika sonunda 2-0 (6-2, 6-4) mağlup etti.

Turnuvanın 3. gününde Roger Federer-Matteo Berrettini ve Novak Djokovic-Dominic Thiem maçları oynanacak.

  1. 12.11.2019
  2. Güncelleme: 13.11.2019 10:23
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