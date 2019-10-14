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14 Ekim 2019, Pazartesi
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Federer 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılıyor

Federer 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılıyor

Tenisin yaşayan efsanesi İsviçreli raket , gelecek yıl 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yanı sıra Wimbledon ve Tenis Turnuvası'na katılacağını açıkladı.

38 yaşındaki dünya 3 numarası geride bıraktığımız tenis sezonunda 4 grandslam turnuvasına katılmıştı. Federer, 'a 4'üncü turda, 'a yarı finalde, 'a çeyrek finalde veda etmiş, Wimbledon'da ise tarihe geçen bir maç sonunda finalde İspanyol raket Rafael Nadal'a 3-2'lik skorla kaybetmişti.
'in kariyerinde 2 olimpiyat madalyası bulunuyor. İsviçreli raket, 2008 yılında Pekin'de düzenlenen Olimpiyatlarda çiftlerde altın, 2012'de Londra'da yapılan Olimpiyatlarda ise teklerde gümüş madalya kazanmıştı. Efsane tenisçinin kariyerinde iki olimpiyat madalyasının yanı sıra 20 de grandslam şampiyonluğu bulunuyor.

  1. 14.10.2019
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