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04 Ekim 2019, Cuma
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Nadal 'a katılamayacak

Nadal Şanghay Masters'a katılamayacak

Teniste tek erkekler dünya 2 numarası , bileğindeki sakatlık devam ettiği için 'de düzenlenen 'ta mücadele edemeyecek. Rafael Nadal'ın sakatlığı nedeniyle yarın başlayacak olan Şanghay Masters'a katılamayacağı duyuruldu. Nadal, geçen ay düzenlenen Laver Kupası'nda da bileğinde sakatlık nedeniyle katılamamıştı.

Roger Federer ile arasındaki şampiyonluk farkını 1'e kadar indirmişti
Bilek sakatlıkları nedeniyle birçok turnuvadan çekilmek zorunda kalan 33 yaşındaki Nadal'ın 19 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

Son 'ta zafere ulaşan İspanyol tenisçi, 20 şampiyonlukla bu alanda rekoru elinde bulunduran kendisinden 5 yaş büyük İsviçreli ile arasındaki şampiyonluk farkını 1'e kadar indirmişti.

DJOKOVİC İLE PUAN FARKINI AZALTMIŞTI
Federer'e şampiyonluk sayısında yaklaşan Nadal, ATP sıralamasında zirvede yer alan Sırp tenisçi ile de arasında puan farkını azaltmıştı.

ABD Açık şampiyonluğunun ardından 9 bin 225 puana yükselen Nadal, 9 bin 865 puanla ilk sırada yer alan Djokovic'in 640 puan gerisinde yer alıyordu.

Djokovic, 'da mücadele edecek.

  1. 04.10.2019
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