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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Bölge ikincisi oldu

Masa Tenisi Bölge ikincisi oldu

Türkiye Federasyonu tarafından Samsun’da düzenlenen Masa Tenisi Küçükler Bölge Takım Yarışmalarında Kayseri bayan ve erkek takımları ikinci olarak Finallere yükseldi.

Küçükler Bölge Takım Yarışmaları 19 - 20 Ekim 2019 tarihleri arasında Samsun Canik Atatürk Spor Salonunda yapıldı. Yarışmalara ilimizi temsilen katılan Masa Tenisi bayan ve erkek takımları ikinci olarak Finallere yükseldi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Yarışmalardan Bölge İkincisi olarak dönen Masa Tenisi takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

  1. 21.10.2019
  2. Güncelleme: 22.10.2019 12:27
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