Masa Tenisi Bölge ikincisi oldu
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Samsun’da düzenlenen Masa Tenisi Küçükler Bölge Takım Yarışmalarında Kayseri Kocasinan Belediye Spor Kulübü bayan ve erkek takımları ikinci olarak Finallere yükseldi.
Masa Tenisi Küçükler Bölge Takım Yarışmaları 19 - 20 Ekim 2019 tarihleri arasında Samsun Canik Atatürk Spor Salonunda yapıldı. Yarışmalara ilimizi temsilen katılan Kocasinan Belediye Spor Kulübü Masa Tenisi bayan ve erkek takımları ikinci olarak Finallere yükseldi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Yarışmalardan Bölge İkincisi olarak dönen Masa Tenisi takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
- 21.10.2019
- Güncelleme: 22.10.2019 12:27
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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