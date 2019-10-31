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31 Ekim 2019, Perşembe
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finallerinin 5. günü tamamlandı

WTA finallerinin 5. günü tamamlandı

Kadın Tenisçiler Birliği () tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin beşinci gününde Ashleigh Barty ve yarı finale çıkmaya hak kazandı.

'in Shenzhen kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 5. gününde, karşılaşmaları oynandı.

Dünya 1 numarası Avusturalyalı Barty, 2011 şampiyonu Çek ile karşılaştı.

Rakibini 1 saat 28 dakika süren mücadelede 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Barty, Kırmızı Grup'ta yarı finale çıkan ilk isim oldu.

BERTENS YARIDA BIRAKTI

Gruptaki diğer maç ise turnuvaya omzundaki sakatlık nedeniyle çekilen Japon tenisçi Naomi Osaka'nın yerine dahil olan Hollandalı Kiki Bertens ile İsviçreli 'i karşı karşıya getirdi.

Mücadelenin ilk seti Bencic'in 7-5 üstünlüğüyle bitti. İsviçreli raket 2. seti de 1-0 önde götürürken Bertens sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı ve Bencic, Barty'den sonra yarı finale çıkan diğer isim oldu.

Organizasyonda yarın Mor Grup'ta Bianca Andreescu-Elina Svitolina ve Karolina Pliskova-Simona maçları oynanacak.

Gruplarda ilk iki sırayı alan sporcular, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Turnuva, 3 Kasım Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.

  1. 31.10.2019
  2. Güncelleme: 31.10.2019 19:20
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