Milli tenisçi Berfu Cengiz, Hindistan'da finale yükseldi
Milli tenisçi Berfu Cengiz, Hindistan'ın Jodhpur şehrinde gerçekleşen Jodhpur Open turnuvasında Büyük Britanyalı rakibi Francesca Jones'u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.
Milli tenisçi Berfu Cengiz, kariyerinin ilk ITF 25 bin Dolar toplam para ödüllü turnuvası finalini Hindistan'ın Jodhpur şehrinde katıldığı Jodhpur Open turnuvasında yakaladı. Cengiz, yarı finalde karşılaştığı Büyük Britanyalı rakibi Francesca Jones'u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.
Sırasıyla Hintli, Taylandlı ve Büyük Britanyalı rakiplerini yenerek geldiği yarı finalde bir başka Büyük Britanyalı raket Francesca Jones ile karşı karşıya gelen Berfu Cengiz 2 saat 1 dakika süren üç set sonunda galibiyete uzandı.
7 kez servis kırdığı maçta 3 numaralı seribaşı rakibini 3-6, 6-2, 7-6'lık setlerle geçen Cengiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 1 numaralı seribaşı Ankita Raina ile karşılaşacak. İki sporcu 2018 ve 2019 yıllarında Hindistan'da toplam para ödülünün 25 bin Dolar olduğu ITF turnuvalarında karşılaşmış iki karşılaşma da Raina'nın galibiyetiyle sonuçlamıştı.
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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