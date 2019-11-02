Novak Djokovic Paris Masters Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
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'nda finale yükseldi

Novak Djokovic Paris Masters Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi

'nın tek erkekler yarı finalinde Bulgar 'u 2-0 mağlup eden Sırp raket , adını finale yazdırdı.

'da düzenlenen sert kort turnuvası Paris Masters'ta 1 numaralı seribaşı , dünya 27 numarası Bulgar Dimitrov ile karşılaştı.

Geçen yılın da finalisti olan ve turnuvayı 3 kez kazanan Djokovic, 1 saat 38 dakika süren yarı final mücadelesinde rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Djokovic, Denis Shapovalov ile arasındaki yarı final karşılaşmasının galibiyle yarın final maçına çıkacak.

  1. 02.11.2019
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