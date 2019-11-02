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02 Kasım 2019, Cumartesi
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Cumhuriyet Koşusunu 'Sürgüntay' kazandı

Cumhuriyet Koşusunu 'Sürgüntay' kazandı

Cumhuriyet’in 96. Yılında 40. kez düzenlenen ’nu jokey ’ın bindiği, ’ın sahibi olduğu 'Sürgüntay' isimli at 1.47.36'lık dereceyle birinci oldu.

75. Yıl Hipodrumu'nda düzenlenen 'nda, 3 ve üstü yaşlı safkan Arap atları 1600 metre çim pistte yapılan yarışı jokey 'ın bindiği 'Sürgüntay' isimli at birinciliğe ulaşırken birincilik ikramiyesi olan 1.320.000 TL'nin de sahibi oldu. Yarışı, Nevzat Avcı'nın bindiği 'Karamustafa' adlı at 1.47.38'lik zamanlama ile ikinci, jokeyliğini Mustafa Çiçek'in yaptığı 'Ulubaş' isimli at ise 1.47.39'luk derecesiyle üçüncü tamamladı.

Yarışın ardından düzenlenen törende koşuyu kazanan atın sahibi 'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kupasını verirken, Antrenör Emrah Karaköleoğlu'nun plaketini Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece verdi. Jokey Halis Karataş ise plaketini Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı 'nın elinden aldı.

  1. 02.11.2019
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