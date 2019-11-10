Şampiyon Fransa! 16 yıl sonra gelen zafer...
Teniste, kadın milli takımlar düzeyinde yapılan FED Kupası'nı, Avustralya'yı 3-2 yenen Fransa kazandı. 16 yıllık FED Kupası hasretine son veren Fransa, 3. şampiyonluğuna ulaştı.
Fransa, Avustralya'yı 3-2 mağlup ederek 16 yıl sonra şampiyon oldu. Avustralya'nın Perth kentindeki RAC Arena'da düzenlenen FED Kupası Finali'nde, Ashleigh Barty, Ajla Tomljanovic, Samantha Stosur, Astra Sharma, Priscilla Hon'dan oluşan ev sahibi ülkenin takımı ile Kristina Mladenovic, Caroline Garcia, Alize Cornet, Fiona Ferro ve Pauline Parmentier'den oluşan Fransa Milli Takımı karşılaştı.
Fransa, Mladenovic'in Tomljanovic'e karşı oynadığı maçı 2-0 (6-1, 6-1) kazanmasıyla skoru 1-0 yaptı. Fakat ev sahibi takım, Barty'nin Garcia'yı 6-0'lık setlerle 2-0 yenmesiyle durumu 1-1'e getirdi.
Mladenovic, çekişmeye sahne olan maçta Barty'yi 2-1 (2-6, 6-4, 7-6) mağlup ederek Fransa'nın 2-1 öne geçmesini sağladı. Takımını finalde tutmak için korta çıkan Avustralyalı Tomljanovic, Parmentier'yi 2-0 (6-4, 7-5) yendi ve skor bir kez daha eşitlendi.
Şampiyonu belirleyecek çiftler maçında Mladenovic-Garcia ikilisi, Barty ile Stosur'u 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti ve Fransa kupanın sahibi oldu.
- 10.11.2019
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Toplam 2
Yorum
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Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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