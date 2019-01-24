Kvitova'nın rakibi Osaka oldu
24 Ocak 2019, Perşembe
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Kvitova'nın rakibi Osaka oldu

Kvitova'nın rakibi Osaka oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta tek kadınlarda 'yı 2-1 mağlup eden , finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde tek kadınlar yarı final maçında, 7 numaralı seribaşı Çek ile geçen yılın ABD Açık şampiyonu 4 numaralı seribaşı karşı karşıya geldi.

Rod Laver Arena'da oynanan ve 1 saat 53 dakika süren mücadelede rakibini 6-2, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenen Osaka, adını finale yazdırdı.

Çek ile Japon Naomi Osaka arasındaki final maçı, 26 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

  1. 24.1.2019 10:27
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