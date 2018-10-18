Tek kadınlarda dünya 1 numarası Rumen tenisçi Halep, sakatlığı nedeniyle WTA Finalleri'nden çekildi
Tek kadınlarda dünya 1 numarası Rumen Simona Halep, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Singapur'da düzenlenecek WTA Finalleri'nde sakatlığı nedeniyle yer alamayacak.
WTA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, dünya 1 numarası Halep'in sırtındaki sakatlık sebebiyle 21 Ekim'de başlayacak WTA Finalleri'nden çekildiği bildirildi. Halep'in yerine dünya sıralamasında 10. basamakta bulunan Hollandalı Kiki Bertens'in finallerde mücadele edeceği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen 27 yaşındaki Halep, "Üst seviyede mücadele etmeye hazır değilim. Hala acı hissediyorum. Son 4 haftada antrenman yapamadım. Böyle büyük turnuvalardan çekilmek her zaman zordur. Bunu kariyerimde ilk kez yaşıyorum. Benim için zor bir karar oldu ama sağlığım için en iyisi bu." ifadelerini kullandı.
Yıl içinde WTA turnuvalarında en iyi puanı toplayan 8 kadın tenisçinin Singapur'da sert kortta mücadele edeceği finaller, 21-28 Ekim'de gerçekleştirilecek. Finallere Alman Angelique Kerber, Japon Naomi Osaka, Danimarkalı Caroline Wozniacki, ABD'li Sloane Stephens, Ukraynalı Elina Svitolina, Çek Petra Kvitova ve Karolina Pliskova ile Hollandalı Kiki Bertens katılacak.
- 18.10.2018 13:39
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
Halep, WTA Finalleri'nde yer almayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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