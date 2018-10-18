Halep, WTA Finalleri'nde yer almayacak
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    , Finalleri'nde yer almayacak

    Halep, WTA Finalleri'nde yer almayacak

    Tek kadınlarda dünya 1 numarası Rumen tenisçi , sakatlığı nedeniyle Finalleri'nden çekildi

    Tek kadınlarda dünya 1 numarası Rumen Simona , Kadın Tenisçiler Birliği () tarafından Singapur'da düzenlenecek WTA Finalleri'nde sakatlığı nedeniyle yer alamayacak.

    WTA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, dünya 1 numarası Halep'in sırtındaki sakatlık sebebiyle 21 Ekim'de başlayacak WTA Finalleri'nden çekildiği bildirildi. Halep'in yerine dünya sıralamasında 10. basamakta bulunan Hollandalı Kiki Bertens'in finallerde mücadele edeceği belirtildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen 27 yaşındaki Halep, "Üst seviyede mücadele etmeye hazır değilim. Hala acı hissediyorum. Son 4 haftada antrenman yapamadım. Böyle büyük turnuvalardan çekilmek her zaman zordur. Bunu kariyerimde ilk kez yaşıyorum. Benim için zor bir karar oldu ama sağlığım için en iyisi bu." ifadelerini kullandı.

    Yıl içinde WTA turnuvalarında en iyi puanı toplayan 8 kadın tenisçinin Singapur'da sert kortta mücadele edeceği finaller, 21-28 Ekim'de gerçekleştirilecek. Finallere Alman Angelique Kerber, Japon Naomi Osaka, Danimarkalı , ABD'li , Ukraynalı Elina Svitolina, Çek ve Karolina Pliskova ile Hollandalı Kiki Bertens katılacak.

    1. 18.10.2018 13:39
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