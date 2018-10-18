Beşiktaştan Origi için Karius formülü - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Beşiktaş'tan Origi için Karius formülü

    Ara transferde golcü alacak olan Beşiktaş, Liverpool'da forma şansı bulamayan Divock Origi'yi getirmek için harekete geçti. Sezon başında İngiliz ekibinden Karius'u kiralayan Kara Kartal, aynı formülü Belçikalı golcü için de kullanacak!
    18 Ekim 2018 Perşembe, 12:11:09 Güncelleme: 12:17:28
    Beşiktaş'tan Origi için Karius formulü
    Beşiktaştan Origi için Karius formulü

    Beşiktaş ara transferde kadrosuna katmak istediği Liverpool'un golcüsü Divock Origi için temaslarını sürdürüyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş'tan Origi için Karius formulü
    Beşiktaştan Origi için Karius formulü

    İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan 23 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece Premier League 2'de bir maç oynama şansı buldu.

    Beşiktaş'tan Origi için Karius formulü
    Beşiktaştan Origi için Karius formulü

    90 dakika sahada kalan ve 1 gol 1 asistle mücadeleyi tamamlayan Origi'nin, Türkiye'den Beşiktaş dışında da talibi var.

    Beşiktaş'tan Origi için Karius formulü
    Beşiktaştan Origi için Karius formulü

    Galatasaray da Belçikalı genç golcüyü getirmek için yoğun çaba harcıyor. Ancak Beşiktaş'ın bu konuda daha şanslı olduğu belirtiliyor.

    Beşiktaş'tan Origi için Karius formulü
    Beşiktaştan Origi için Karius formulü

    5 MİLYON €'LUK OPSİYON TEKLİFİ

    UEFA'da Finansal Fair Play konusunda sıkıntılı bir dönem yaşayan G.Saray'a göre, Beşiktaş'ın mali açıdan daha avantajlı olduğu biliniyor.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN