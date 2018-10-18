Ara transferde golcü alacak olan Beşiktaş, Liverpool'da forma şansı bulamayan Divock Origi'yi getirmek için harekete geçti. Sezon başında İngiliz ekibinden Karius'u kiralayan Kara Kartal, aynı formülü Belçikalı golcü için de kullanacak!
18 Ekim 2018 Perşembe, 12:11:09
Güncelleme: 12:17:28
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Beşiktaş'tan Origi için Karius formulü
Beşiktaş ara transferde kadrosuna katmak istediği Liverpool'un golcüsü Divock Origi için temaslarını sürdürüyor.
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Beşiktaş'tan Origi için Karius formulü
İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan 23 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece Premier League 2'de bir maç oynama şansı buldu.
Beşiktaş'tan Origi için Karius formulü
90 dakika sahada kalan ve 1 gol 1 asistle mücadeleyi tamamlayan Origi'nin, Türkiye'den Beşiktaş dışında da talibi var.
Beşiktaş'tan Origi için Karius formulü
Galatasaray da Belçikalı genç golcüyü getirmek için yoğun çaba harcıyor. Ancak Beşiktaş'ın bu konuda daha şanslı olduğu belirtiliyor.
Beşiktaş'tan Origi için Karius formulü
5 MİLYON €'LUK OPSİYON TEKLİFİ
UEFA'da Finansal Fair Play konusunda sıkıntılı bir dönem yaşayan G.Saray'a göre, Beşiktaş'ın mali açıdan daha avantajlı olduğu biliniyor.