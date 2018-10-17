Teniste rekor sayıda turnuva yapılacak

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hafta sonu rekor sayıda turnuva gerçekleştirilecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde 20 ulusal turnuva yapılacak. Söz konusu turnuvalarda mücadele edecek toplam sporcu sayısı ise 1536 olarak kayıtlara geçti. Turnuva sayısı, statüleri ve katılan sporcu sayıları dikkate alındığında, gün başına oynanacak maç sayısının 600'ü geçmesi planlanıyor.