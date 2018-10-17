Teniste Türkiye genelinde bu hafta sonu 20 ulusal turnuva düzenlenecek
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Teniste rekor sayıda turnuva yapılacak

    Teniste rekor sayıda turnuva yapılacak

    Teniste genelinde bu hafta sonu 20 ulusal turnuva düzenlenecek

    Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hafta sonu rekor sayıda turnuva gerçekleştirilecek.

    , ve başta olmak üzere ülke genelinde 20 ulusal turnuva yapılacak. Söz konusu turnuvalarda mücadele edecek toplam sporcu sayısı ise 1536 olarak kayıtlara geçti. Turnuva sayısı, statüleri ve katılan sporcu sayıları dikkate alındığında, gün başına oynanacak maç sayısının 600'ü geçmesi planlanıyor.

    1. 17.10.2018 12:09
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