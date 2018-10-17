Teniste rekor sayıda turnuva yapılacak
Teniste Türkiye genelinde bu hafta sonu 20 ulusal turnuva düzenlenecek
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hafta sonu rekor sayıda turnuva gerçekleştirilecek.
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde 20 ulusal turnuva yapılacak. Söz konusu turnuvalarda mücadele edecek toplam sporcu sayısı ise 1536 olarak kayıtlara geçti. Turnuva sayısı, statüleri ve katılan sporcu sayıları dikkate alındığında, gün başına oynanacak maç sayısının 600'ü geçmesi planlanıyor.
- 17.10.2018 12:09
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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