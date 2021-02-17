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Sutopçular gazilik kupasında mücadele etti

Antep’e ‘Gazilik’ unvanı verilişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Müsabakaları, 5 farklı kulüpten 135 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sutopu Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 16:07 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 16:38
Sutopçular gazilik kupasında mücadele etti

Belediyesi ve iş birliğiyle Antep'e Gazilik unvanı verilişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Alleben Yüzme Havuzunda düzenlenen , ve hazırlık müsabakalarında 5 farklı kulüpten 135 sporcu birbirinden çekişmeli müsabakalarda mücadele ettiler.

Pandemi önlemlerinin sıkı tutulduğu organizasyonda U-15, U-17, U-19 ve Açık Yaş kategorilerinde bol gollü maçların ardından 'i, himayesinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Sutopu Müsabakalarında temsil edecek olan kadro belirlendi.

SUTOPU BRANŞI GELİŞİMİ ADINA ÇOK DEĞERLİ
Gazilik Kupası, Müsabakaları sonrasında değerlendirmelerde bulunan Cengiz Bingül, Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunun pandemi döneminde verdiği nitelikli hizmetin sutopu branşının bölgesel gelişimi adına çok değerli olduğunu söyledi. İl Temsilcisi Bingül, açıklamasında, "Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunun ev sahipliğinde düzenlenen Gazilik Kupası, ANALİG Sutopu Branşı Seçme Müsabakalarını U-15, U-17, U-19 ve Açık Yaş gruplarında bayanlar kategorisinde 4 takım ve 60 sporcu, erkeklerde ise 5 takım ve 75 sporcunun katılımıyla gerçekleştirdik. Pandemi döneminde Alleben Yüzme Havuzunda alınan özel tedbirler, verilen nitelikli hizmet sutopu branşının sadece Gaziantep'te değil, bölgesel gelişimi adına çok değerli. Gaziantep'i Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Sutopu Müsabakalarında temsil edecek olan kadroya başarılar diliyorum. Organizasyonun gerçekleştirilmesinde vermiş olduğu büyük desteklerden dolayı sutopu camiamız adına Şehitkamil Belediye Başkanı Sayın 'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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