Tek attı 3 aldı

Süper Lig'in 25'inci haftasında ligde kalma mücadelesi veren Eyüpspor, evinde Kocaelispor'u konuk etti. Kayseri ve Gaziantep FK galibiyetlerinin ardından Çaykur Rizespor ile Beşiktaş'a mağlup olan yeşil-siyahlılar, İstanbul temsilcisini 1-0 mağlup ederek iki hafta sonra üç puanı hanesine yazdırdı. Körfez ekibine galibiyeti getiren golü 6'ncı dakikada penaltıdan Serdar Dursun kaydetti. Bu golle maçı kazanan Kocaelispor, Süper Lig'deki 9'ncu galibiyetini aldı ve puanını 33'e yükselterek haftayı 7'nci sırada tamamladı.

TALHA TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Pozisyon açısından kısır bir mücadeleye yaşandı. Kocaeli'nin penaltıdan attığı golden sonra Eyüpspor 36'da gole yaklaştı. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Umut Bozok, Gökhan'ı geçemedi. 47'nci dakikada Kocaelispor gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Serdar Dursun pasını Keita'ya aktardı. Keita'nın vuruşunda top direkten dönerek altı pas önüne sekti. Ardından Talha çizgiden iki kez topu çıkardı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında net gol pozisyonu yaşanmadı. Eyüp 22 puanda kaldı.

BİZ OYNAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, maç sonu Kocaelisporlu futbolcuları ve hakemleri eleştirdi. Gerin, "Rakibimiz 25-30 faule 2 tane sarı kart görüyor. Biz 10 tane faule 4 tane sarı kart... Ağzımdan bir şey çıkmasın ama düzenbazlık kazanmasın, sahtekarlık kazanmasın, yere yatan kazanmasın... Bizden çok yatması gereken bir takım olmaması lazım. Biz oynamaya çalışıyoruz. Herkes oynamaya çalışsın" dedi.

BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: "Her maçın farklı bir önemi, bir hikayesi var. Bizim için çok önemli bir maçtı. Maçı kazandığımız takdirde sıralamada 7. sırada olacaktık. Bu da hem psikolojik açıdan hem de uzun yıllardan sonra lige yeni çıkmış bir takım olarak baktığınızda 7. olmak beni ayrıca gururlandırdı. Takımıma teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar üst düzey bir mücadele beni çok gururlandırdı. Tebriğin en büyüğünü onlar hak ediyor. 9 maç kaldı. Ligi bitirebildiğimiz en üst yerde bitirmek istiyoruz ama bunlardan önemlisi biz maç kazanmak istiyoruz."