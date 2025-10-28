CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Resmen açıklandı! Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi

Resmen açıklandı! Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Volkan Demirel'in getirildiğini sosyal medya hesabından açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Süper Lig haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 16:09 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 16:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmen açıklandı! Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi

Trendyol Süper Lig'de son olarak geçen sezon teknik direktör olarak görev yapan Volkan Demirel, yeni sezonda ise Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı. Başkent temsilcisi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Hoş geldin Volkan Demirel

Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Volkan Demirel ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."

İfadelerine yer verdi.

Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da...
Kuruluş Orhan-REKLAM
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
ALTAY tankı dualarla envantere girdi! Başkan Erdoğan'dan "yeni bir denklem kuruluyor" mesajı: Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyız
F.Bahçe'de beklenen ayrılık yolda! Yeni adresi...
G.Saraylı 4 yıldız gözlem altında! Özel olarak görevlendirildiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu! Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu! 16:09
Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da... Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da... 16:05
Inter kalecisi Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki adam hayatını kaybetti Inter kalecisi Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki adam hayatını kaybetti 14:38
PFDK'dan Beşiktaş'a para cezası! PFDK'dan Beşiktaş'a para cezası! 15:15
F.Bahçe'de beklenen ayrılık yolda! Yeni adresi... F.Bahçe'de beklenen ayrılık yolda! Yeni adresi... 15:17
Kayserispor'da Benes PFDK'ya sevk edildi Kayserispor'da Benes PFDK'ya sevk edildi 15:20
Daha Eski
Olaitan özür diledi! Olaitan özür diledi! 12:36
Potanın Perileri'nde Andrea Mazzon dönemi Potanın Perileri'nde Andrea Mazzon dönemi 12:37
Fırtına'nın genç yıldızları yükselişte! Fırtına'nın genç yıldızları yükselişte! 12:49
Paris Basketbol - Anadolu Efes maçı CANLI izle! Paris Basketbol - Anadolu Efes maçı CANLI izle! 13:04
Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı detayları! Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı detayları! 13:15
Süper Lig ekibi ayrılığı açıkladı! Süper Lig ekibi ayrılığı açıkladı! 13:30