Resmen açıklandı! Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi

Trendyol Süper Lig'de son olarak geçen sezon teknik direktör olarak görev yapan Volkan Demirel, yeni sezonda ise Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı. Başkent temsilcisi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Hoş geldin Volkan Demirel
Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Volkan Demirel ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."
İfadelerine yer verdi.
