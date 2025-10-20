CANLI SKOR ANA SAYFA
İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta kapanış maçında İkas Eyüpspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Selçuk Şahin ile yollarını ayırdıktan sonra Orhan Ak yönetiminde ilk maçına çıkan ev sahibi ekip, güçlü rakibine karşı kötü gidişi sonlandırmayı amaçlıyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen Eyüpspor 5 puanla 16. sırada yer alıyor. Shota Arveladze yönetiminde son 5 maçını da kaybetmeyen ve 9 puanla 11. sırada bulunan Kasımpaşa ise başarılı gidişini sürdürmeyi hedefliyor. İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 19:53
İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası, heyecan dolu bir mücadeleyle kapanıyor. Haftanın son maçında İkas Eyüpspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.Teknik direktör değişikliğine giden Eyüpspor, Selçuk Şahin'in ayrılığının ardından Orhan Ak yönetiminde sahaya çıktığı ilk maçta, taraftarı önünde galibiyetle moral bulmak istiyor. Ligde geride kalan haftalarda 5 puan toplayan İstanbul temsilcisi, kötü gidişe son vererek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Konuk ekip Kasımpaşa ise Shota Arveladze yönetiminde istikrarlı bir performans sergiliyor. Son 5 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen lacivert-beyazlılar, 9 puanla 11. sırada yer alıyor ve bu seriyi sürdürerek üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

İkas Eyüpspor: Felipe, Claro, Robin, Mujakic, Calegari, Legowski, Kerem, Serdar, Yalçın, Halil, Thiam.

Kasımpaşa: Gianniotis, Frimpong, Szalai, Opoku, Winck, Baldursson, Cem, Ali Yavuz, Diabate, Fall, Kubilay.

Eyüpspor-Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçı 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

EYÜPSPOR İLE KASIMPAŞA ARASINDA 23. RANDEVU

Tarihleri boyunca 22 defa karşı karşıya gelen Eyüpspor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23. kez rakip oldular. Daha önce oynanan 8 karşılaşmayı eflatun-sarılılar kazanırken, 11 mücadeleyi de lacivert-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eyüpspor-Kasımpaşa maçı hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Murat Şener ve Ali Can Alp yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Fevzi Erdem Akbaş üstlendi.

