Göztepe-Başakşehir MAÇI CANLI İZLE | Göztepe-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik alan Göztepe, taraftarı önünde 3 puan alarak namağlup serisini sürdürmek istiyor. Diğer yandan Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor. Peki, Göztepe-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Göztepe-RAMS Başakşehir maçı 5 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE'DE OLAİTAN'IN DURUMU BELİRSİZ

Göztepe'de Slovenya'da gerçekleşen yaz kampında omzundan sakatlanan Ogün Bayrak, takımla birlikte antrenmanlara tekrar başlasa da Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta sakatlığından dolayı Eyüpspor maçında forma giyemeyen Junior Olaitan'ın durumunun ise maç saatinde belli olacağı açıklandı.

GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Lis, Godoi, Bokele, Heliton, Dennis, Rhaldney, Cherni, Arda, Miroshi, Janderson, Juan

Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Kaluzinski, Harit, Crespo, Yusuf, Brnic, Shomurodov

GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Göztepe-Başakşehir maçını Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Murat Altan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammed Selim Özbek olacak.