Ziraat Türkiye Kupası
Kocaelispor - İkas Eyüpspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Kocaelispor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılıp yeni sezonda başarı iddiasını sürdürmek istiyor. Kocaelispor - Eyüpspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 16:53
Kocaelispor - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 8. hafta müsabakasında Kocaelispor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Adnan D. Kayatepe düdük çalıyor.

KOCAELİSPOR-EYÜPSPOR KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

KOCAELİSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Eyüpspor maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

KOCAELİSPOR - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Haidara, Show, Keita, Tayfur, Rivas, Can, Petkovic

Eyüpspor: Felipe, Claro, Robin, Mujakic, Lucas, Serdar, Kerem, Mateusz, Seslar, Ampem, Thiam

