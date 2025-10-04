Kocaelispor - İkas Eyüpspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Kocaelispor - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 8. hafta müsabakasında Kocaelispor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Adnan D. Kayatepe düdük çalıyor.
KOCAELİSPOR-EYÜPSPOR KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...
KOCAELİSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kocaelispor - Eyüpspor maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
KOCAELİSPOR - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ
Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Haidara, Show, Keita, Tayfur, Rivas, Can, Petkovic
Eyüpspor: Felipe, Claro, Robin, Mujakic, Lucas, Serdar, Kerem, Mateusz, Seslar, Ampem, Thiam