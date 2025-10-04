Kocaelispor - İkas Eyüpspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 8. hafta müsabakasında Kocaelispor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Adnan D. Kayatepe düdük çalıyor.

KOCAELİSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Eyüpspor maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

KOCAELİSPOR - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Haidara, Show, Keita, Tayfur, Rivas, Can, Petkovic

Eyüpspor: Felipe, Claro, Robin, Mujakic, Lucas, Serdar, Kerem, Mateusz, Seslar, Ampem, Thiam