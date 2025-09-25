CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 20:51 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 20:56
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın, 27 Eylül Cumartesi, 28 Eylül Pazar ve 29 Eylül Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla, haftanın hakemlerini duyurdu.

Süper Lig'de 7. haftanın programı ve hakemler şöyle:

26 Eylül Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

27 Eylül Cumartesi

17.00 Eyüpspor - Göztepe: Kadir Sağlam

17.00 Gaziantep FK - Samsunspor: Batuhan Kolak

20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor Mehmet Türkmen

28 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor - Kasmpaşa: Çağdaş Altay

17.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Çakır

20.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Yiğit Arslan

20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Ali Yılmaz

29 Eylül Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Ali Şansalan

