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Haberler Süper Lig Kutucu'ya kanca

Kutucu'ya kanca

Yeşil-siyahlılar, Ahmed Kutucu’yu radarına aldı ve Galatasaray’a kiralama teklifinde bulunacak. Bu hafta içinde transferin netleşmesi bekleniyor

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 06:50
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Kutucu'ya kanca

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktörlüğe Selçuk İnan'ı getirdikten sonra; Jovanovic, Haidara, Dijksteel, Nonge, Agyei ve Bruno Petkovic gibi isimleri kadrosuna katan yeşil-siyahlılar, şimdide gözünü Galatasaray'ın sol kanat oyuncusu Ahmed Kutucu'ya dikti. Yeşilsiyahlılar, geçen sezonun devre arasında gelen ve performansı tartışılan Ahmed için kiralama teklifinde bulunacak.

İNAN DEVREDE

Teknik direktör Selçuk İnan da Okan Buruk'la bir görüşme yapacak ve Ahmed'i kadroda düşünüp düşünmedi ğini soracak. Okan hocadan olumlu yanıt gelirse harekete geçilecek. 35 yaşındaki Ryan Mendes ve Rigoberto Rivas'tan biri de Ahmed transferi gerçekleşirse gönderilecek. Kocaelispor, Fenerbahçe'den Emre Mor, Beşiktaş'tan da Can Keleş için girişimlerini sürdürüyor. Körfez ekibinin savunmaya da takviye yapacağı ve birkaç isimle görüştüğü belirtildi.

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