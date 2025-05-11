Göztepe-Atakaş Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapan İzmir temsilcisi, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Başakşehir ve Eyüpspor'un kaybettiği haftada puanını 49'a çıkartmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, ligi ilk 5 içerisinde tamamlamayı amaçlıyor. Son 2 maçını da kazanarak beklenmedik düşüşe son veren Göztepe'de hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un düdük çalacağı kritik karşılaşmada hangi takımın kazanacağı heyecanla bekleniyor. Peki, Göztepe-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Göztepe-Atakaş Hatayspor maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

GÖZTEPE-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-Atakaş Hatayspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.