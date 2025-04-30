Premier Lig modeli

Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında Türk futbolunda devrim yaratacak kararlar aldıklarını söyledi.

TÜRK FUTBOLU İCAT EDİLECEK

"Danışma Kurulu'nda bizi kimin temsil ettiğini belirledik. Bugünün en önemli kazanımlarından biri, Lig AŞ mi dersiniz, onun kurulmasına dair karar çıkartıldı. Geçmişte de kurulmuştu bu ama o zaman yeterli değildi. 1-2 sene faaliyet gösterdi. Şimdi farklı bir modele gittik. İngiltere Premier Lig gibi disiplin cezaları hariç her şeyi kulüplerin üstlendiği gibi. Burada önemli olan, çıkan-düşen takımlar. Bu niye önemli, kısa vadede faaliyetleri olmayacak belki ama kulüpler kendi menfaatlerinde söz sahibi olmak istiyorlar. Bizi derinden etkileyen maddelerde bizim söz hakkımız yok. Süper Lig AŞ, Lig AŞ olur ismi, ona takılmayın. Oraya gelene kadar bir sürü adımın gerçekleşmesi ve kanuni düzenlenmenin yapılması gerekiyor. Federasyon ve kulüpler ortak çalışırsa, Ankara kısmın daha kolay olacak. Futbol anayasası, karar verdiğimiz yeni şirketimiz, kanun değişiklikleri, Türk futbolunun kendini yeniden icat etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz."

KRONİK İNSANLAR UZAKLAŞMALI

"Federasyonumuz, taze kan, gençler diye düşüncesi var. Kronikleşmiş insanların sistemden uzaklaşması lazım. Hepimizin hata olduğunda niyet sorgulamadığımız bir ortama gelmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

TAKVİM ÇOK YOĞUN

"Gelişim liglerinin üzerinden geçtik, onu irdeledik. Türkiye Kupası ve Süper Kupa formatını inceledik. Türkiye Kupası 1 yıllık uzatılmıştı, şimdi ihaleye çıkacak. Uzatılır, uzatılmaz onu bilmiyoruz. Yeni bir ihale olacağı için neler olacak onu düşündük. Süper Kupa formatı, bir önceki federasyondan kalan dörtlü bir sistem. Onları istişare ettik. Maç takvimi çok yoğun, ocak ayında olması konusunda da endişesi olanlar vardı."

5 YILLIK PLAN İSTİYORUZ

"Yabancı kuralı da denilmiyor, futbolda uygunluk kurulunu konuştuk. Genel olarak iyi planlanmış ama bazı konularda değişikliğe ihtiyacımız var. Bize bir 5 yıllık plan sunulsun ve herkes planını ona göre yapsın. Yabancı kuralından genelde herkes memnun. 2003-04 kuralı var. Bunun tek sezonluk olmaması gerektiğini federasyon ile görüşeceğiz."

BELLİ KRİTERLERLE YABANCI VAR

"VAR konusunda da şöyle söyleyeyim, oylama yapmadık ama genel kanaat, yabancı VAR devam etmeli ve belli kriterlerin üzerinde olması. Son haftalarda yaşadığımız sıkıntılar, bizim talep ettiğimize uzak bazı isimler olduğunu konuştuk. İlk defa denenen bir şey, artısını da söylemek lazım. Yabancı VAR devam etmeli, eder-etmez ama bence devam etmeli."