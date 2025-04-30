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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Eyüpspor'la final maçımız

Eyüpspor'la final maçımız

Bodrum’u yenip 5 hafta sonra kazanan Samsunspor’da Başkan Vekili Veysel Bilen, Eyüp’ü de yenerek Avrupa için dev bir adım atacaklarını söyledi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Eyüpspor'la final maçımız

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, evlerinde Eyüp'ü yenerek Avrupa kupalarından birisine katılım için büyük bir adım atacaklarına inandığını söyledi. Bilen, "Sezonun finallerinden birisi olacak. Üçüncülükte direkt rakibimiz hem de kalan maçlara baktığımız zaman Eyüp'ü yenerek en kötü ihtimalle Avrupa kupalarından birisine katılmayı büyük olasılıkla elde edeceğiz. 'Avrupa'ya Avrupa'ya' diye tezahürat yapıyorsak takımı Avrupa'da istiyorsak kesinlikle amasız fakatsız taraftarlarımızı maça bekliyoruz" diye umut dağıttı.

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