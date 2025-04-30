Eyüpspor'la final maçımız

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, evlerinde Eyüp'ü yenerek Avrupa kupalarından birisine katılım için büyük bir adım atacaklarına inandığını söyledi. Bilen, "Sezonun finallerinden birisi olacak. Üçüncülükte direkt rakibimiz hem de kalan maçlara baktığımız zaman Eyüp'ü yenerek en kötü ihtimalle Avrupa kupalarından birisine katılmayı büyük olasılıkla elde edeceğiz. 'Avrupa'ya Avrupa'ya' diye tezahürat yapıyorsak takımı Avrupa'da istiyorsak kesinlikle amasız fakatsız taraftarlarımızı maça bekliyoruz" diye umut dağıttı.