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Haberler Süper Lig Thomas Reis: Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı

Thomas Reis: Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 00:26 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 00:28
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Thomas Reis: Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor, deplasmanda Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu. Reis, son haftalarda istedikleri sonuçları alamadıklarını belirterek, "Geçen haftalarda oynadığımız maçlarda hem şanssızdık hem de performans olarak yeterli değildik. Kesinlikle böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bugün penaltı ve ofsayt pozisyonlarında şans yanımızdaydı. Geçen hafta bir penaltı kaçırmış, iki topumuz da direkten dönmüştü. Ancak bugün sahada kalpten oynayan oyuncularımız vardı ve bu büyük mücadeleyi önemli bir galibiyetle taçlandırdık" diye konuştu.

Alınan galibiyetin önümüzdeki haftalara olumlu yansımasını beklediklerini vurgulayan Reis, "Umarım bu hafta elde ettiğimiz moral, önümüzdeki haftalarda bize daha fazla katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

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