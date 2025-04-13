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Haberler Süper Lig Bellona Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: "Ligde kalmak adına önemli bir 3 puan aldık"

Bellona Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: "Ligde kalmak adına önemli bir 3 puan aldık"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Bellona Kayserispor'un kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, ligde kalmak adına önemli bir 3 puan kazandıklarını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 19:00
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Bellona Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: "Ligde kalmak adına önemli bir 3 puan aldık"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Açıkalın, maçtan mutlu bir şekilde ayrıldıklarını ve güzel bir netice aldıklarını söyledi.

Üç puanın önemli olduğunu vurgulayan Açıkalın, "Artık 1 puanın bile çok değerli olduğu haftalara giriyoruz. O yüzden 10 kişiyle bu takım ruhunu sahaya yansıtan oyuncularımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Ligde kalmak adına önemli bir 3 puan aldık." dedi.

Taraftara da desteklerinden dolayı teşekkür eden Açıkalın, şanslı bir takım olduklarını dile getirdi.

Bir gazetecinin ligde kalmayı garantileyip garantilemedikleri yönündeki sorusuna Açıkalın, "Bir maç kazandık. Daha önümüzde maçlarımız var. O rehavete gerek yok. Ama aynı disiplinle, aynı tempoyla biz çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Aynı şekilde devam edeceğiz. O yüzden kaldık diye herhangi bir rehavete kapılmanın bir gereği yok." diye konuştu.

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