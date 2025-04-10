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Haberler Süper Lig TRANSFER HABERİ - Berke Özer için flaş Premier Lig iddiası! İki kulüp devrede

TRANSFER HABERİ - Berke Özer için flaş Premier Lig iddiası! İki kulüp devrede

Son dakika Süper Lig transfer haberi | İkas Eyüpspor'un yetenekli kalecisi Berke Özer, son zamanlarda Premier Lig kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı. Özellikle Aston Villa ve Newcastle United'ın 24 yaşındaki file bekçisini takibe aldığı söyleniyor. İşte ayrıntılar… (Süper Lig spor haberi)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 11:25
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TRANSFER HABERİ - Berke Özer için flaş Premier Lig iddiası! İki kulüp devrede

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılım hakkı için mücadele eden Eypüspor'un başarılı file bekçisi Berke Özer için her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılıyor. Eflatun-sarılılarda gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen 24 yaşındaki kaleciye İngiltere'den ilgi olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Berke Özer için flaş Premier Lig iddiası! İki kulüp devrede

Sezon başından beri adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan genç kalecinin sezon sonunda Premier Lig'e transfer olacağı iddia edildi. Yeni Asır'ın haberine göre İngiltere'den Aston Villa'nın ardından Newcastle United'ın da Berke'yi izlemeye aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Berke Özer için flaş Premier Lig iddiası! İki kulüp devrede

İki İngiliz kulübünün de sezon sonu Eyüp'ün kapısını çalarak milli yıldızı transfer etmek isteyeceği öne sürüldü. futbola memleketinin takımı Altınordu'da başlayan ve bu takımda profesyonel olan Berke, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Berke Özer için flaş Premier Lig iddiası! İki kulüp devrede

İKİ SEZONDUR İKAS EYÜPSPOR'DA

Sarı-lacivertli ekipte fazla forma şansı bulamayan Berke, iki sezon Westerlo'da kiralık oynadıktan sonra döndüğü Fenerbahçe'de beğenilmedi ve bonservisiyle Portimonense'ye gitti.

TRANSFER HABERİ - Berke Özer için flaş Premier Lig iddiası! İki kulüp devrede

Daha sonra bir sezon kiralık olarak Ümraniyespor formasını giyen Berke, son iki yıldır İkas Eyüpspor'un kalesini koruyor.

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