TRANSFER HABERİ - Berke Özer için flaş Premier Lig iddiası! İki kulüp devrede

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılım hakkı için mücadele eden Eypüspor'un başarılı file bekçisi Berke Özer için her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılıyor. Eflatun-sarılılarda gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen 24 yaşındaki kaleciye İngiltere'den ilgi olduğu öğrenildi.

Sezon başından beri adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan genç kalecinin sezon sonunda Premier Lig'e transfer olacağı iddia edildi. Yeni Asır'ın haberine göre İngiltere'den Aston Villa'nın ardından Newcastle United'ın da Berke'yi izlemeye aldığı belirtildi.