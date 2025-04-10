TRANSFER HABERİ - Berke Özer için flaş Premier Lig iddiası! İki kulüp devrede
Son dakika Süper Lig transfer haberi | İkas Eyüpspor'un yetenekli kalecisi Berke Özer, son zamanlarda Premier Lig kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı. Özellikle Aston Villa ve Newcastle United'ın 24 yaşındaki file bekçisini takibe aldığı söyleniyor. İşte ayrıntılar… (Süper Lig spor haberi)
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İKİ SEZONDUR İKAS EYÜPSPOR'DA
Sarı-lacivertli ekipte fazla forma şansı bulamayan Berke, iki sezon Westerlo'da kiralık oynadıktan sonra döndüğü Fenerbahçe'de beğenilmedi ve bonservisiyle Portimonense'ye gitti.
Daha sonra bir sezon kiralık olarak Ümraniyespor formasını giyen Berke, son iki yıldır İkas Eyüpspor'un kalesini koruyor.
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