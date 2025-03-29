Reeder Samsunspor - Kasımpaşa maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Reeder Samsunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarında yer almak isteyen Karadeniz temsilcisi, bu sezon oynadığı 27 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligde 3. sırada yer alan Thomas Reis'in öğrencileri, son olarak Fenerbahçe deplasmanında 0-0 berabere kalarak 1 puanın sahibi oldu.

Kasımpaşa maçında kazanarak tekrar galibiyet serisi yakalamayı hedefleyen Samsunspor, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. 4 hafta aranın ardından kazanmasını bilen Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Burak Yılmaz yönetiminde üst sıralara çıkmak isteyen İstanbul ekibi, 35 puanla 11. sırada bulunuyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

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İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Ait Bennasser, Soner, Holse, Emre, Dimata, Ntcham

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin, Rodrigues, Winck, Gökhan, Hajradinovic, Ben Ouanes, Fall, Da Costa

REEDER SAMSUNSPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Reeder Samsunspor-Kasımpaşa maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 16. RANDEVU

Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Samsunspor ile Kasımpaşa 16. kez rakip olacak. Daha önce oynanan maçların 11'ini Karadeniz ekibi kazanırken, 3 mücadeleyi de İstanbul temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.