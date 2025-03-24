Galatasaray ve Fenerbahçe Ángel Correa için karşı karşıya! Transferde dev rekabet
Son dakika Fenerbahçe, Galatasaray transfer haberi | Galatasaray ve Fenerbahçe, sezon sonu Atletico Madrid'den ayrılması gündemde olan Arjantinli forvet Ángel Correa'yı transfer etmek için harekete geçti. İşte ayrıntılar… (FB, GS spor haberleri)
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Arjantin basınından TyC Sports'un haberine göre, Meksika temsilcisi Tigres'in yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe de tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Correa'nın takımdan ayrılma kararını netleştirdiği belirtiliyor.
2026 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nda yer alabilmek için daha fazla süre almak isteyen 30 yaşındaki futbolcu, bu doğrultuda yeni bir kulübe transfer olmayı hedefliyor.
Atletico Madrid yönetimi de makul bir bonservis bedeli karşılığında Correa'nın ayrılığına sıcak bakıyor.
2014 yılından bu yana Madrid ekibinin formasını giyen deneyimli oyuncu, çıktığı 448 maçta 85 gol ve 62 asistlik performans sergiledi.
Taraftarların sevdiği isimlerden biri haline gelen Correa'nın geleceği önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.
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