  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Galatasaray ve Fenerbahçe Ángel Correa için karşı karşıya! Transferde dev rekabet

Galatasaray ve Fenerbahçe Ángel Correa için karşı karşıya! Transferde dev rekabet

Son dakika Fenerbahçe, Galatasaray transfer haberi | Galatasaray ve Fenerbahçe, sezon sonu Atletico Madrid'den ayrılması gündemde olan Arjantinli forvet Ángel Correa'yı transfer etmek için harekete geçti. İşte ayrıntılar… (FB, GS spor haberleri)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 11:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray ve Fenerbahçe Ángel Correa için karşı karşıya! Transferde dev rekabet

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe transfer piyasasında da büyük bir rekabete girdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe Ángel Correa için karşı karşıya! Transferde dev rekabet

İki ezeli rakip, sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Arjantinli forvet Ángel Correa'yı kadrolarına katmak için harekete geçti.

Galatasaray ve Fenerbahçe Ángel Correa için karşı karşıya! Transferde dev rekabet

Haziran 2025'te sözleşmesi sona erecek olan Correa, düzenli forma şansı bulabilmek adına yeni bir maceraya atılmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe Ángel Correa için karşı karşıya! Transferde dev rekabet

Arjantin basınından TyC Sports'un haberine göre, Meksika temsilcisi Tigres'in yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe de tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe Ángel Correa için karşı karşıya! Transferde dev rekabet

Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Correa'nın takımdan ayrılma kararını netleştirdiği belirtiliyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe Ángel Correa için karşı karşıya! Transferde dev rekabet

2026 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nda yer alabilmek için daha fazla süre almak isteyen 30 yaşındaki futbolcu, bu doğrultuda yeni bir kulübe transfer olmayı hedefliyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe Ángel Correa için karşı karşıya! Transferde dev rekabet

Atletico Madrid yönetimi de makul bir bonservis bedeli karşılığında Correa'nın ayrılığına sıcak bakıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe Ángel Correa için karşı karşıya! Transferde dev rekabet

2014 yılından bu yana Madrid ekibinin formasını giyen deneyimli oyuncu, çıktığı 448 maçta 85 gol ve 62 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray ve Fenerbahçe Ángel Correa için karşı karşıya! Transferde dev rekabet

Taraftarların sevdiği isimlerden biri haline gelen Correa'nın geleceği önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

G.Saray o isimle yollarını ayırıyor!
G.Saray'dan Lucas Torreira planı!
DİĞER
Meğer teyzesi kadar o da başarılı bir kariyere sahipmiş... Yeşilçam’ın sarışın prensesi Filiz Akın'ın yeğeni de kendisi kadar ünlü çıktı!
CHP'de Özgür Özel "Ekrem" ağrısından kurtuldu! Mansur Yavaş'ı ıskartaya çıkarıp "Ben de yarıştayım" dedi... Kılıçdaroğlu boş durmuyor
Szoboszlai'den maç sonrası ilginç yorum!
Usta yazardan Milli Takım'ımıza övgü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni Zelanda Dünya Kupası'nda! Yeni Zelanda Dünya Kupası'nda! 11:56
Halil Umut Meler sakatlandı! Halil Umut Meler sakatlandı! 11:41
G.Saray ve F.Bahçe Correa'ya talip! G.Saray ve F.Bahçe Correa'ya talip! 11:38
G.Saray o isimle yollarını ayırıyor! G.Saray o isimle yollarını ayırıyor! 11:09
Alperen Şengün'den "triple-double"! Alperen Şengün'den "triple-double"! 10:53
İspanya'da gündem Arda Güler! İspanya'da gündem Arda Güler! 10:50
Daha Eski
İngiltere - Letonya maçı ne zaman? İngiltere - Letonya maçı ne zaman? 10:05
Szoboszlai'den maç sonrası ilginç yorum! Szoboszlai'den maç sonrası ilginç yorum! 09:56
Aslan'dan Fener'e dev çalım! İmza an meselesi Aslan'dan Fener'e dev çalım! İmza an meselesi 09:27
Arnavutluk - Andorra maçı ne zaman? Arnavutluk - Andorra maçı ne zaman? 09:18
San Marino - Romanya maçı ne zaman? San Marino - Romanya maçı ne zaman? 09:16
Bosna Hersek - Kıbrıs Rum Kesimi maçı ne zaman? Bosna Hersek - Kıbrıs Rum Kesimi maçı ne zaman? 09:13