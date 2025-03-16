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Haberler Süper Lig Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Fenerbahçe - Yılport Samsunspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 09:30
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Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 28. hafta müsabakasında Fenerbahçe - Yılport Samsunspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçı 16 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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