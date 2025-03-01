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Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Ligin orta sıralarında yer alan iki takım da kritik karşılaşmada kazanan taraf olmayı amaçlıyor. 30 puanla 11. sırada bulunan İlhan Palut'un öğrencileri, geçtiğimiz hafta alınan 3 puan ile 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bu hafta Akdeniz ekibine karşı da kazanmayı hedefleyen ev sahibi takım, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. İki maçtır kazanamayan Alanyaspor ise Adana Demirspor'u mağlup ederek puanını 31'e çıkartmayı başarı. Rakibinin bir sıra üzerinde yer alan Sami Uğurlu'nun öğrencileri, zorlu Rize deplasmanında 3 puan almanın yollarını arayacak. Peki, Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 22:04
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Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. İlhan Palut yönetiminde iç saha avantajını kullanmak isteyen Rizespor, Akdeniz ekibini mağlup etmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Samsunspor deplasmanında 3-2 kazanan Karadeniz temsilcisi, 3 maçlık mağlubiyet serisine son vermeyi başardı. 30 puanla 11. sırada yer alan ev sahibi takım, üst sıralara çıkmanın yollarını arıyor. Adana Demirspor maçını 3-2 kazanarak kritik 3 puanın sahibi olan Alanyaspor ise 31 puanla 10. sırada bulunuyor. Sami Uğurlu yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlayan deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı 2 Mart Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 17. RANDEVU

Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Rizespor ile Alanyaspor 17. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan maçların 3'ünü Karadeniz ekibi kazanırken, 8 mücadeleyi de Akdeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 5 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Şansalan'ın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Cem Özbay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Raşit Yorgancılar üstlenecek.

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