Net Global Sivasspor 1-1 Tümosan Konyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Net Global Sivasspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle noktalandı.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip 8. dakikda Emrah Başsan ile öne geçti. Konuk ekip bu gole 13. dakikada Yusuf Erdoğan'la yanıt verdi. Sivasspor'da 80. dakikada Uros Radakovic direkt kırmızı kart gördü.

Net Global Sivasspor puanını 24 yaparken, Tümosan Konyaspor 25 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan Charisis ceza alanına ortaladı. Savunma ve kaleci tereddütte kalınca araya giren Emreh Başsan topu sol ayağı ile filelere gönderdi: 1-0.

13'üncü dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Melih'in ceza alanına yerden gönderdiği topa gelişine Yusuf vurdu, köşeye giden top ağlarla buluştu: 1-1.

17'nci dakikada soldan Ziya'nın pasında Efkan ceza alanı dışından kaleye vurdu, kaleci Deniz köşeden topu çeldi.

21'inci dakikada soldan Moutousammy'nin pasında ceza alanı önünde topla buluşan Charisis'in sağ ayağı ile şutunda top üst direkten dışarı çıktı.

26'ncı dakikada soldan Moutousammy'nin ortaladığı topu savunma uzaklaştırmak istedi. Dönen topu alan Murat'ın sert şutu yandan auta gitti.

41'inci dakikada Murat'ın geri pasında kaleci Ali Şaşal çalım atmak isterken topu Yusuf'a kaptırdı. Onun kale önüne çevirdiği topa Kramer'den önce savunmada Radakovic müdahale ederek mutlak tehlikeyi önledi.

75'inci dakikada Konyaspor atağında sol kanattan Yusuf ortaladı, Tunahan'ın ön direkte kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

76'ncı dakikada Konya atağında savunma arkasına atılan topu koluyla kesen Radakovic, VAR müdahalesinin ardından bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+6'da soldan Yusuf ortaladı, boş pozisyonda Oğulcan'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.