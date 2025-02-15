Gaziantep FK-Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Gaziantep FK-Net Global Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile Net Global Sivasspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada, iki takım da hata yapmak istemiyor. Küme düşme potasının bir sıra üzerinde yer alan deplasman takımı, Rey Manaj önderliğinde güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. Ömer Erdoğan yönetiminde son 2 maçını da kaybeden Yiğidolar, 23 puanla 15. sırada yer alıyor. Son 3 maçında sadece 1 puan toplayabilen Selçuk İnan'ın öğrencileri ise kötü gidişe dur demek istiyor. Beklenmedik puan kayıplarının ardından 13. sıraya kadar gerileyen Gaziantep FK, taraftarı önünde 3 puan için sahaya çıkacak. Üst sıralara çıkmak isteyen iki takımın mücadelesinde kimin kazanacağı ise futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Gaziantep FK-Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GAZİANTEP FK-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Net Global Sivasspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

GAZİANTEP FK-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Net Global Sivasspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 20. RANDEVU

Küme düşme hattından uzaklaşmak için karşı karşıya gelecek olan Gaziantep FK ile Net Global Sivasspor 20. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan maçlarda Gaziantep FK 3 galibiyet alırken, Sivasspor da 10 karşılaşmadan üstün ayrılan taraf oldu. İki takım arasında oynanılan 6 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK-Net Global Sivasspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Davut Dakul Çelik üstlenecek.