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Haberler Süper Lig Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile oynadığı maçın ilk yarısında sahayı terk Adana ekibi eksi 3 puan ceza alırken, karşılaşmayı da 3-0 hükmen mağlup kapatmıştı. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ev sahibi takımda Semih Güler kadrodan ayrılırken, Mustafa Alper Avcı'nın öğrencilerinin nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Ligin son sırasına demir atan rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Antalyaspor ise 3 puanın sahibi olmak istiyor. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde son 3 haftayı da kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi 26 puanla 13. sırada yer alıyor. Peki, Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 09:20
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Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi eksi 3 puan ceza yiyen ev sahibi takım, ligin son sırasına demir atmış durumda. Geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanının ilk yarısında sahayı terk eden Adana temsilcisinin Antalyaspor karşısında nasıl performans göstereceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Takım kaptanı Semih Güler Gaziantep FK'ya transfer olurken, takımların hangi ilk 11'lerle sahaya çıkacağı araştırılıyor. Zor zamanlar geçiren rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Antalyaspor ise 3 puan almanın yollarını arayacak. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde son 3 haftayı da kaybetmeyen Akdeniz ekibi, oynadığı 22 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 26 puanla 13. sırada yer alıyor. Peki, Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ADANA DEMİRSPOR-ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçı 14 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

14 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR'UN CEZASI BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanının ilk yarısında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu. Mücadeleyi 3-0 hükmen kaybeden Adana ekibine 3 puan silme cezası verildi. Ayrıca, Kulübün Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'a da açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 500 bin TL para cezası verildiği açıklandı.

İKİ TAKIM ARASINDA 27. RANDEVU

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada kozlarını paylaşacak Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor 27. defa rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmalarda 11 kez Adana temsilcisi üstün ayrılırken, 8 mücadeleyi de Akdeniz ekibi kazanan taraf oldu. Adana Demirspor ile Antalyaspor arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle tamamlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçının hakemi Kadir Sağlam oldu. Sağlam'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Mehmet Kapluhan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Melih Kurt üstlenecek.

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