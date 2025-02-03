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Haberler Süper Lig Gaziantep FK teknik direktörü Selçuk İnan: Maçın hakkı beraberlikti

Gaziantep FK teknik direktörü Selçuk İnan: Maçın hakkı beraberlikti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, evinde ağırladığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Gaziantep FK teknik direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. İşte İnan'ın açıklamaları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 22:40 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 22:41
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Gaziantep FK teknik direktörü Selçuk İnan: Maçın hakkı beraberlikti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, sahasında Galatasaray'ı konuk etti ve mücadeleyi 1-0 kaybetti. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu. İşte İnan'ın sözleri...

"MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ"

"Oyuncularımı, mücadelelerinden ötürü tebrik etmek istiyorum. Bütün iyi niyetleriyle ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar. Uzun süredir içeride yenilmiyorduk, kaybetmek istemiyorduk, 1 puan için mücadele ettiler. Maça iyi başlayamadık. Belki aşırı motivasyondan belki fazla konsantrasyon, bilmiyorum sebebini. Maça iyi başlayamadık. Daha agresif başlamalıydık. Galatasaray duran top ve kornerlerden etkili oldu. Kornerden yediğimiz golle maçın neredeyse tamamını yenik durumda oynadık. Galatasaray'ın çok önemli oyuncuları var. Sürekli baskı yapmak kolay değil. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Elimizdeki tüm hücum oyuncularını da sahaya sürmeye çalıştım. Oyuncularım bu ışığı vermişti. Bu riski alınca Galatasaray da pozisyonlara girdi. Maçın hakkı beraberlik gibiydi. Gönül isterdi ki serimizi devam ettirelim ama olmadı. Erken değişiklik yapmak o anda, Mandouki'nin yerine giren Salem elinden geleni yaptı ama o da sakatlandı. En nihayetinde 11 kişi devam ettik maça."

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