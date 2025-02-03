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Haberler Süper Lig Berke kalıyor

Berke kalıyor

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, ismi G.Saray ile anılan kaleci Berke Özer için sezon sonunu işaret etti

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Berke kalıyor

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Eyüpspor oynadığı futbol ve Avrupa kupalarına katılmak için verdiği yarışla büyük bir beğeni topluyor. Ahmed Kutucu'yu 6 milyon Euro'ya G.Saray'a gönderen Eyüp'te Asbaşkan Fatih Kulaksız, Berke Özer'i takımda tutacaklarını söyledi. Oyuncuya gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendireceklerini belirten Fatih Kulaksız, 'Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.

ÖNCELİK FENERBAHÇE'NİN

Berke'nin odak noktasının Eyüp olduğunu belirten Kulaksız, "1-2 hafta önce Berke'yi satsak b planı yapabilirdik ama şuanda geç oldu. Sezon sonuna kadar Berke'yi satmayı düşünmüyoruz. Biz o defteri kapattık. Satıştan F.Bahçe'nin yüzde 40 pay hakkı var. Resmi olarak söz hakları yok ama nezaketen Berke'nin satışında önceliğimiz F.Bahçe ile görüşmek olur. Bu nezaketi onlara gösteririz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'I İSTİYORDU

Eyüp Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'a sempatisi vardı. Oraya büyük bir heyecanla gitmek istiyordu."

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