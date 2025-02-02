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Haberler Süper Lig Rachid Ghezzal: Büyük bir rezalet

Rachid Ghezzal: Büyük bir rezalet

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, konuk olduğu Fenerbahçe deplasmanında 3-2 mağlup oldu. Maçta gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atılan ve takımını sahada 9 kişi bırakan Rachid Ghezzal mücadelenin ardından maçın hakemine tepki gösterdi. İşte Ghezzal'ın açıklamaları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 22:10
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Rachid Ghezzal: Büyük bir rezalet

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmada ikinci sarı kartını görerek oyundan atılan ve takımını 9 kişi bırakan Rachid Ghezzal, maçın ardından hakeme tepki gösterdi. İşte Ghezzal'ın açıklamaları...

"BÜYÜK BİR REZALET"

"Büyük bir rezalet! Kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim. Maçı kimin kazanacağına karar verdi. Başka kulüplere de bu oluyor. Bu şartlarda mücadele etmemiz imkansız. Bu şekilde oynamak imkansız. Çok güzel bir ülkemiz var, takımımız var. Hakemler, işini iyi yapmıyorlar. Saha içinde çok kullanılan bir cümle olan 'f... off' dedim, bu cümleyi söylediğim için atıldım. Şampiyonlar Ligi'nde bu cümleyi söylesem atılmazdım. Hakem bunu kişisel algıladı. Takımla gurur duyuyorum. Bugün her şeyimizi verdik. Her hafta aynı şeyler yaşanıyor, üzgünüm."

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