Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 22. hafta müsabakasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırıp göreve Mustafa Alper Avcı'yı getiren ev sahibi takım, küme düşme hattından uzaklaşmak için mücadele vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak, 5 puanla 19. sırada yer alan Adana temsilcisi, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta zorlu rakibi karşısında 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen Kasımpaşa ise 25 puanla 12. sırada yer alıyor. Hakan Keleş sonrası Burak Yılmaz ile yola devam eden İstanbul temsilcisi, üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Yasin Kol'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı 2 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.