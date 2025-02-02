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Haberler Süper Lig Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Haftanın en kritik maçlarından birinde sahne alacak takımlar hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak ve üst sıralarda yer almak isteyen takımlar, karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamdı. Son 5 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi, 25 puanla 12. sırada yer alıyor. Teknik Direktör Hakan Keleş ile yollarını ayıran ve göreve Burak Yılmaz'ı getiren Kasımpaşa, zorlu mücadelede etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. 5 puanla 19. sırada yer alan ve üst sıralara mücadele etmek isteyen Adana Demirspor ise kötü gidişe son vermek istiyor. Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Mavi Şimşekler, Mustafa Alper Avcı ile anlaşırken, iki yeni teknik direktörün nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Zorlu mücadelede hata yapmak istemeyen her iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Peki, Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 11:40 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 12:00
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Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 22. hafta müsabakasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırıp göreve Mustafa Alper Avcı'yı getiren ev sahibi takım, küme düşme hattından uzaklaşmak için mücadele vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak, 5 puanla 19. sırada yer alan Adana temsilcisi, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta zorlu rakibi karşısında 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen Kasımpaşa ise 25 puanla 12. sırada yer alıyor. Hakan Keleş sonrası Burak Yılmaz ile yola devam eden İstanbul temsilcisi, üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Yasin Kol'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı 2 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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