Kayserispor - Trabzonspor CANLI | Bellona Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Bellona Kayserispor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde son iki maçını da kazanan bordo-mavililer, bu sezon ilk defa üst üste iki galibiyet aldı. Antalyaspor ve Sivasspor maçlarında toplam 9 gol kaydeden Fırtına, kalesini ise gole kapatarak etkili bir performansa imza attı. Kayserispor deplasmanında da aynı başarıyı göstermek isteyen Trabzonspor, bu sezon oynadığı hiçbir deplasman maçını kazanamadı. Kritik maçta deplasman karnesini düzeltmek isteyen Güneş'in öğrencileri, Banza, Cham ve Visca gibi öğrencileriyle hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. Kayseri deplasmanında yeni transfer Danylo Sikan'ın da oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Sivasspor deplasmanında 5-2 kaybeden Kayserispor'da Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı. Yerine Sergej Jakirovic getirilirken, 16 puanla 17. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, kötü gidişe son vermek istiyor. Taraftarı önünde 3 puan almayı hedefleyen Kayserispor'da Bahoken'in cezası da belli oldu. Peki, Bellona Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BELLONA KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor - Trabzonspor maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

BELLONA KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Bellona Kayserispor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BELLONA KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bellona Kayserispor: Onurcan, Kolovetsios, Hasan Ali, Hosseini, Ali Karimi, Kartal, Gökhan, Ramazan, Cardoso, Nazon, Mane

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Eren, Mendy, U. Güneş, Vişça, Ozan, Cham (Sikan), Banza

SIMON BANZA GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'un sezon başında Braga'dan kiraladığı Simon Banza gollerini atmaya devam ediyor. Bu sezon oynadığı 16 lig maçında 13 gol kaydeden 28 yaşındaki hucüm oyuncusu, 2 defa da asist yaptı. Son 3 maçını da boş geçmeyen Banza, gol krallığı sıralamasında Piatek'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

DANYLO SIKAN OYNAYACAK MI?

Ara transfer döneminde Shaktar'dan Danylo Sikan'ı transfer eden Trabzonspor, 23 yaşındaki hücum oyuncusuna Kayseri kafilesinde yer verdi. Sikan'ın kritik maçta ilk 11'de oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken, sakatlığı nedeniyle sadece bir idmana çıkan Nwakaeme'nin yerine tercih edilebileceği belirtildi.

SAVIC 14 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Süper Lig'de tam 14 maç kaçıran Stefan Savic, uzun bir aradan sonra ilk 11'de sahalara dönmeye hazırlanıyor. Sivas maçında oyuna sonradan giren 34 yaşındaki Karadağlı stoperin, Kayserispor maçında Batagov ile stoper tandemini oluşturması bekleniyor.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Karadeniz temsilcisinde Kayserispor maçı öncesi 5 futbolcu kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılar karşısında şans bulması ve kart görmesi durumunda; Eren, Banza, Uğurcan ve Ozan, Eyüp maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu ise Kayserispor maçında şans bulamayacak.

TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK

Kayserispor maçı öncesi kadrosunu açıklayan Trabzonspor'da 7 eksik isim yer alıyor. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan kaleci Onuralp Çevikkan, Denis Draguş, Okay Yoku��lu, Serdar Saatçi, Arif Boşluk ile kadro dışı kalan Denswil ile Umut Bozok Kayserispor maç kafilesinde yer almadı.

KAYSERİSPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor, Trabzonspor karşısında çıkış arıyor. Kümede kalma yolunda kritik bir maça çıkacak olan ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta Sivasspor deplasmanında kaybeden sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı. Bahoken'in de takım arkadaşına şiddetli hareket uygulaması sonrası kırmızı kart gördüğü maç hakkında PFDK kararları açıklandı. 16 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor, ligde oynadığı son 5 maçı da kazanamadı. Trabzonspor maçı öncesi teknik direktörlük görevine Sergej Jakirovic getirilirken, Bosna Hersekli antrenörün nasıl performans göstereceği merak ediliyor.

BAHOKEN'E 3 MAÇ CEZA

Sivasspor deplasmanında Cardoso'ya fiziki müdahalede bulunan ve kırmızı kart gören Bahoken hakkında PFDK'nın kararı belli oldu. Açıklanan karara göre, Kayseri futbolcusu Bahoken'e de kendi takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle 3 resmi maçtan men ve 58 bin 500 lira para cezası verildi.

TRABZONSPOR'UN DEPLASMAN FOBİSİ

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de dış sahada oynadığı 9 maçtan 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılırken, henüz galibiyetle tanışamadı. Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 27 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi. Ligde 25 puanı bulunan Trabzonspor, evindeki maçlarda ise 21 puan topladı.

KAYSERİ DEPLASMANINDA 10 YILDIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'in 22. haftasında bugün Kayserispor'a konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında 10 sezondur deplasmanda kaybetmedi. Bordo mavililer, Kayserispor ile bugüne dek 27 dış saha maçında 14 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Rakibi karşısında en son dış saha yenilgisini 2012-13'te 2-1'lik sonuçla yaşayan Fırtına, sonraki 10 sezonda 8 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek yenilgi görmedi.

İKİ TAKIM ARASINDA 66. RANDEVU

Tarihleri boyunca toplam 65 defa karşı karşıya gelen Kayserispor ile Trabzonspor 66. randevularına hazırlanıyor. Bu maçlardan 36'sını bordo-mavililer kazanırken, sarı-kırmızılılar 16 karşılaşmadan üstün ayrılan taraf oldu. 13 mücadelede ise takımlar beraberlikle ayrıldı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor - Trabzonspor maçını Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısalı ve Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Davut Dakul Çelik üstlenecek.