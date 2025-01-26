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Haberler Süper Lig Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Sipay Bodrum FK ile İkas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Haftanın en kritik maçlarından birinde sahne alacak takımlar hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak ve üst sıralarda yer almak isteyen rakibine karşı hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, Volkan Demirel önderliğinde sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Son 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Ege temsilcisi, 16 puanla 16. sırada yer alıyor. 33 puanla 5. sırada yer alan ve Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Arda Turan'ın öğrencileri ise üst üste 3. galibiyetini almayı amaçlıyor. Zorlu mücadelede hata yapmak istemeyen Eyüpspor'da Ahmet Kutucu Galatasaray'a transfer olurken, yerine hangi ismin tercih edileceği merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 12:50
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Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 21. hafta müsabakasında Sipay Bodrum FK ile İkas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını ve üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi takım, küme düşme hattından çıkmak için mücadele vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak, 16 puanla 16. sırada yer alan Ege temsilcisi, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta Muğla deplasmanına konuk olacak Eyüpspor ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 33 puanla 5. sırada yer alan Arda Turan'ın öğrencileri, Avurapa'da mücadele etmek istiyor. Ahmet Kutucu'nun Galatasaray'a transfer olduğu deplasman takımında hangi isimlerin ilk 11'de olacağı merak ediliyor. Ozan Ergün'ün düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİPAY BODRUM FK - İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor maçı 26 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

SİPAY BODRUM FK - İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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