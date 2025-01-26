Antalyaspor - Beşiktaş TIKLA İZLE | Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Onvo Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Athletic Bilbao karşısında 4-1'lik bir galibiyet alan Kara Kartal, etkili oyununu ligede yansıtmak istiyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solksjaer yönetiminde ilk Süper Lig maçına çıkacak olan Beşiktaş'ın nasıl bir performans göstereceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Oynadığı 19 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 6. sırada yer alıyor. Üst sıralara çıkmayı hedefleyen Beşiktaş, kritik deplasmanı kazanarak çıkış arıyor. Teknik Direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdıktan sonra Emre Belözoğlu ile yoluna devam eden Antalyaspor ise kötü gidişe dur demek istiyor. Son 4 lig maçını da kaybeden ev sahibi takım, 21 puanla 15. sırada bulunuyor. Peki, Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ONVO ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçı 26 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ONVO ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ONVO ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Onvo Antalyaspor: Kenan, Güray, Emrecan, Veysel, Thalisson, Kaluzinski, van de Streek, Safuri, Gaich, Larsson, Samudio

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Masuaku, Emirhan, Al Musrati, Rashica, Gedson, Immobile, Muçi, Rafa Silva

OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN DİKKAT ÇEKEN BAŞLANGIÇ

Serdal Adalı'nın göreve gelmesinin ardından teknik direktör arayışı içerisine giren Beşiktaş, Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer'i göreve getirdi. İlk sınavına UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Athletic Bilbao karşısında çıkan Solskjaer, 4-1 gibi farklı bir skorla mücadeleden üstün ayrıldı. Kupanın favorilerinden birine karşı alınan farklı skor sonrası dikkatleri üzerine çeken Norveçli Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ilk lig maçında nasıl performans göstereceği ise merak ediliyor.

3 FUTBOLCUNUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Onvo Antalyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç'un tedavileri devam ediyor. Süper Lig'de oynanacak 21. hafta maçı için Antalya'ya giden Kara Kartal'da savunma oyuncuları kadroda yer almazken, ne zaman sahalara geri dönecekleri belirsizliğini koruyor.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR

Ole Gunnar Solksjaer yönetiminde ilk sınavını başarıyla geçen Beşiktaş, ligde de kötü gidişe dur demek istiyor. Son 5 lig maçında 1 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kara Kartal, 31 puanla 6. sıraya kadar geriledi. Üst üste galibiyetler elde etmeyi amaçlayan siyah-beyazlılar, Antalyaspor karşısında çıkış arıyor. BAY haftası öncesi 3 puan almayı hedefleyen Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solksjaer ile nasıl bir performans göstereceği ise taraftarlar tarafındna heyecanla bekleniyor.

5 İSİM SINIRDA

Trendyol Süper Lig 21. hafta maçı için Antalya'ya giden Beşiktaş'ta 5 isim sınırda yer alıyor. Bugün oynanacak maçta forma giymeleri ve kart görmeleri durumunda Sivas maçında cezalı duruma düşecek futbolcular şunlar:

-Mert Günok

-Ersin Destanoğlu

-Rafa Silva

-Al-Musrati

-Ciro Immobile

ANTALYASPOR'DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Süper Lig'e Alex de Souza ile başlayan Onvo Antalyaspor, kötü gidişin ardından Brezilyalı teknik direktör ile yollarını ayırdı. Yerine Emre Belözoğlu'nu getiren Akdeniz temsilcisi, geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe deplasmanından da mağlup ayrıldı. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Antalyaspor, 21 puanla küme düşme hattının bir sıra üstünde yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN KABUSU

Ole Gunnar Solksjaer ile ilk lig maçına çıkacak Beşiktaş'ta deplasman kabusu dikkat çekiyor. Süper Lig'de oynadığı son 6 dış saha maçını da kazanamayan Kara Kartal, Antalyaspor karşısında yeni bir başlangıca imza atmak istiyor. Bu deplasmanlarda Galatasaray ve Adana Demirspor'a mağlup olan Beşiktaş, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor ve Çaykur Rizespor ile de berabere kaldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 58. RANDEVU

57 maçta karşı karşıya gelen Antalyaspor ile Beşiktaş, 58. randevularına çıkmaya hazırlanıyor. Geride kalan 57 karşılaşmanın 36'sında Kara Kartal galip ayrılırken, Antalyaspor ise rakibini 8 defa mağlup etti. 13 karşılaşmada taraflar 1 puan ile sahadan ayrıldı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 120 defa rakip fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlılar ise 55 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı siyah-beyazlılar, 4-2'lik skorla kazanmayı başardı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama göre Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Oğuzhan Çakır oldu. Çakır'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlenecek.

VAR HAKEMİ AVUSTURYA'DAN

Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Avusturyalı hakem Christian-Petru Ciochirca oldu. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.