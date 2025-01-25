Galatasaray - Konyaspor CANLI | Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'İn 21. haftasında Galatasaray ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi PFDK tarafından tribün cezası yiyen sarı-kırmızılılarda taraftarın maça ilgisinin nasıl olacağı belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz hafta Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Dinamo Kiev maçından da 3-3'lük skorla ayrıldı. Üst üste gelen beraberliklerin ardından çıkış arayan Galatasaray, Konyaspor maçında 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları da devam ederken, Ahmed Kutucu'nun transfer edildiği açıklandı. Eyüpspor'dan katılan genç oyuncunun kritik maçta kadroda olup olmayacağı araştırılırken, Gabriel Sara'dan da sevindiren haber geldi. Okan Buruk önderliğinde tüm kulvarlarda namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da Konyaspor maçının ilk 11'i merak ediliyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde çıkış arayan yeşil-beyazlılar ise güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar almayı amaçlıyor. Ligde oynadığı son 5 maçı da kazanamayan Konyaspor, 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. Lider karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan deplasman takımı, küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Peki, Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - KONYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Fernando Muslera, Jakobs, Abdulkerim, Davinson Sanchez, Kaan, Berkan, Torreira, Mertens, Sallai, Barış Alper, Victor Osimhen

Tümosan Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Tunahan, Oğulcan, Melih, Yusuf, Kramer

FERNANDO MUSLERA TARİHE GEÇECEK

2011 yılında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan, yaklaşık 14 senedir sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Fernando Muslera kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor. Tümosan Konyaspor karşısında 429. lig maçına çıkacak Uruguaylı file bekçisi, Bülent Korkmaz'a ait olan rekoru kıracak. 14 sezonda toplam 534 resmi maça çıkan Muslera, Galatasaray'da 17 kupa sevinci yaşadı.

Süper Lig'de en fazla maça çıkan yabancı oyuncu ünvanına sahip 38 yaşındaki kaleci; 7 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 4 Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Süper Lig kupasını en fazla kazanan kaleci ünvanını geçen sene Şenol Güneş'ten devralan Fernando Muslera, Galatasaray kariyeri boyunca 5 başkan ve 9 teknik direktörle çalıştı.

AHMED KUTUCU KONYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Ara transfer döneminde İkas Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katan Galatasaray, Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılan Ahmed Kutucu'nun Konyaspor maçında oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada kadroda olması beklenen genç oyuncunun, Teknik Direktör Okan Buruk'un şans vermesi durumunda sonradan oyuna girmesi bekleniyor.

GOLCÜLERDEN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Futbolseverler, Galatasaray'ın en golcü ismi olan Victor Osimhen ile son haftaların formda ismi Blaz Kramer'in mücadelesini heyecanla bekliyor. Ligde oynadığı 14 karşılaşmada 11 defa fileleri havalandıran Osimhen, sahada kaldığı her 68 dakikada bir skora etki etmeyi başardı. Oynadığı lig maçlarında 4 defa gol pası da veren Nijeryalı yıldız ismin, Konyaspor maçında gol atıp atamayacağı merak ediliyor. Son haftaların formda ismi Blaz Kramer'de Konyaspor'un Galatasaray karşısında hücum silahı olacak. Ligin 19. haftasında Alanyaspor karşısında ilk golünü kaydeden 28 yaşındaki hücum oyuncusu, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında da fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezon 15 karşılaşmada şans bulan Kramer, 4 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.

GABRIEL SARA'DAN SEVİNDİREN HABER

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçında sakatlanan ve tedavisine devam edilen Gabriel Sara'dan sevindiren haber geldi. Orta sahada gösterdiği performansla taraftardan tam not alan Brezilyalı oyuncu, Galatasaray'ın son antrenmanında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Ajax maçına kadar hazır hale gelmesi beklenilen Sara'nın Konyaspor maçında kadroda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY ÇIKIŞ ARIYOR

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında 3-1 önde götürdüğü Dinamo Kiev maçını da 3-3'lük beraberlikle tamamladı. Üst üste aldığı beraberliklerin ardından çıkış arayan Cimbom, Konyaspor maçında 3 puan almak için sahaya çıkacak. Şampiyonluk yarışında puan kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılar, oynadığı 19 maçta 16 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Tümosan Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz kart görmeleri durumunda, 22. haftada oynanacak Gaziantep FK deplasmanında cezalı duruma düşecek.

KALESİNDE GOL GÖRMEYE DEVAM EDİYOR

Bu sezon kalesini gole kapatmakta zorlanan Galatasaray, oynadığı 30 resmi müsabakada toplam 47 gol yedi. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçların hepsinde kalesinde gol gören Cimbom, sadece Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Bodrum FK maçlarında kalesini gole kapattı. Üst üste 11 maçtır rakipleri durdurmayı başaramayan sarı-kırmızılılar, Tümosan Konyaspor maçında yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 48. RANDEVU

Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Tümosan Konyaspor 48. randevularına hazırlanıyor. İki takım arasında oynanan 47 maçta sarı-kırmızılılar 34 defa kazanırken, 5 mücadeleden yeşil-beyazlılar üstün ayrıldı. Taraflar arasında oynanan 8 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray 91 kez fileleri havalandırırken, Konyaspor ise 32 golle karşılık verdi. Bu sezon oynanan ilk maçta 2-1 kazanmayı bilen sarı-kırmızılılar, evinde oynayacağı mücadeleyi de kazanmak istiyor.

KONYASPOR İSTANBUL'DA KAZANAMIYOR

48. defa Galatasaray ile oynamaya hazırlanan Konyaspor, rakibi ile İstanbul'da karşılaştığı hiçbir mücadeleyi kazanamadı. 23 lig maçının 19'unu kaybeden yeşil-beyazlılar, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda yaşanan kötü gidişe son vermeyi hedefleyen Tümosan Konyaspor, Recep Uçar yönetiminde bir ilki başarmayı istiyor.

RECEP UÇAR GALATASARAY'A KARŞI PUAN ALAMADI

Teknik Direktörlük kariyeri boyunca Galatasaray ile 3 defa karşılaşan Recep Uçar, tüm karşılaşmalardan mağlup ayrıldı. Ümraniyespor ve Kayserispor ile sarı-kırmızılılara rakip olan deneyimli teknik adam, Okan Buruk'a karşı henüz galibiyetle tanışamadı.

NAMAĞLUP YOLA DEVAM

Bu sezon oynadığı resmi maçlarda başarılı bir performans ortaya koyan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında aldığı Young Boys mağlubiyetinin ardından bir daha kaybetmedi. Oynadığı 25 karşılaşmada 17 galibiyet alan Cimbom, 8 defa da berabere kaldı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Batuhan Kolay üstlenecek.

VAR HAKEMİ POLONYA'DAN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçının VAR'ında Polonyalı hakem Pawel Raczkowski olacağını açıkladı. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev alacak.