Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 21. hafta müsabakasında Corendon Alanyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Hem küme düşme hattını hem de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran ev sahibi takım, Sami Uğurlu ile kümede kalma mücadelesi vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, 22 puanla 11. sırada yer alan Akdeniz temsilcisi, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta Alanya deplasmanına konuk olacak Başakşehir ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 29 puanla 7. sırada yer alan Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Avrupa kupalarında yer almak istiyor. Emre Kargın'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
GAİN Park Stadyumu'nda oynanacak Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.