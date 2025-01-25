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Haberler Süper Lig Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Haftanın en kritik maçlarından birinde sahne alacak takımlar hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak ve üst sıralarda yer almak için mücadele eden Alanyaspor, evinde oynayacağı maçtan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran ve Sami Uğurlu ile yola devam eden ev sahibi takım, son 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 22 puanla 11. sırada yer alıyor. 29 puanla 7. sırada yer alan ve üst sıralara mücadele etmek isteyen Çağdaş Atan'ın öğrencileri ise üst üste 2. galibiyetni almayı amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 10:17
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Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 21. hafta müsabakasında Corendon Alanyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Hem küme düşme hattını hem de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran ev sahibi takım, Sami Uğurlu ile kümede kalma mücadelesi vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, 22 puanla 11. sırada yer alan Akdeniz temsilcisi, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta Alanya deplasmanına konuk olacak Başakşehir ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 29 puanla 7. sırada yer alan Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Avrupa kupalarında yer almak istiyor. Emre Kargın'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

GAİN Park Stadyumu'nda oynanacak Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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