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Haberler Süper Lig İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İkas Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor. İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 18:55 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 19:05
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İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İkas Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

Ligin flaş ekiplerinden İkas Eyüpspor taraftarı önünde kazanarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Akdeniz ekibi Corendon Alanyaspor ise zorlu deplasmandan puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor.

İKAS EYÜPSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

MAÇIN 11'LERİ

Eyüpspor: Berke, Vezo, Claro, Robin Yalçın, Umut, Melih, Tayfur, Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Ampem, Thiam.

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Makouta, Janvier, Richard, Efecan, Augusto, Cordova

İKAS EYÜPSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçı 19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanıyor.

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