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Haberler Süper Lig Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Haftanın en kritik maçlarından birinde sahne alacak takımlar hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak için mücadele eden Kasımpaşa sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde, son 5 haftada 1 galibiyet ve 4 beraberlik alan İstanbul temsilcisi, 21 puanla 12. sırada yer alıyor. 28 puanla 6. sırada yer alan ve üst sıralara çıkışını sürdürmek isteyen Göztepe ise yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmeyi amaçlıyor. Kazanması durumunda 4. sıraya kadar yükselecek Stanimir Stoilov'un öğrencileri hata yapmak istemiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 11:10
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Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Göztepe - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 19. hafta müsabakasında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını ve üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberlik alan deplasman takımı, mücadeleyi kazanarak üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. 21 puanla 12. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, güçlü rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Bu hafta evinde oynayacak Göztepe ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 28 puanla 6. sırada bulunan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, kazanmaları durumunda 4. sıraya kadar yükselecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Göztepe - Kasımpaşa maçı 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe - Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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